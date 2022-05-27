"العمرو": الكوارث أكبر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة بالعالم

وأوضح الفريق العمرو أن السعودية تشارك المجتمع الدولي جهوده في حماية المجتمعات والبيئة، وأن الكوارث من أكبر التحديات التي تواجه التنمية في دول العالم.. منوهًا بإسهاماتها في الحد من مخاطر الكوارث على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛ إذ بادرت إلى تبني أهداف إطار سنداي، وأنشأت مجلس المخاطر الوطنية، وأعدت استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030 وأهدافها التنموية المستدامة.