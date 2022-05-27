"العمرو": الكوارث أكبر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة بالعالم

رأس المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وفد السعودية المشارك في المنتدى العالمي السابع للحد من مخاطر الكوارث تحت عنوان "الانتقال من المخاطر للقدرة على الصمود"، الذي انطلقت أعماله في إندونيسيا، ويضم عددًا من منسوبي الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الفريق العمرو أن السعودية تشارك المجتمع الدولي جهوده في حماية المجتمعات والبيئة، وأن الكوارث من أكبر التحديات التي تواجه التنمية في دول العالم.. منوهًا بإسهاماتها في الحد من مخاطر الكوارث على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛ إذ بادرت إلى تبني أهداف إطار سنداي، وأنشأت مجلس المخاطر الوطنية، وأعدت استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030 وأهدافها التنموية المستدامة.
وناقش المنتدى التنوع في قيادة الحد من مخاطر الكوارث، وتحسين وفهم وإدارة المخاطر المنهجية، والكشف عن تقرير التقييم العالمي، والتعافي الشامل والمرن في السياقات الحضارية، وتحديات البيانات وحلولها لإدارة مخاطر الكوارث، والاجتماع العام لاستعراض منتصف المدة لإطار سنداي.. وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.