"العمري": انتشار علوم التربية والنفس أسهمت في زيادة الوعي في المجتمع

وأشار العمري إلى أن انتشار علوم التربية والنفس أسهمت في زيادة الوعي، وهذا شيء لا ينكره عاقل، ولكن ليس إلى الدرجة التي يدفعنا فيها الحماس إلى الدعاء والتأكيد بأن جيل الآباء يجب أن يمحى من الذاكرة الإنسانية ،لأنه سلطوي، ولأنه لم تتح له الفرصة أن يقرأ كتب التربية ،فكانوا يمارسون التربية بفطرتهم، وفق ملاحظاتهم ،وما رأوه مناسباً لأبنائهم وشخصياتهم ومراحلهم العمرية في حدود مجتمعهم، وهنا يحق لي أن أطرح سؤالاً وفي جوفه الجواب، كيف توصل علماءُ التربية والنفس إلى نظرياتهم ومبادئهم التربوية إلا بنفس الطريقة الفطرية التي مارسها الآباء بالملاحظة والتجربة.