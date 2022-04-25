"العمري" يتفقد جاهزية المنشآت الصحية بالمنطقة المركزية خلال العشر الأواخر

وتهدف الزيارة إلى اطلاع الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم بن أحمد العمري على الخدمات الصحية المقدمة لزوار المسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ حيث تم خلال الثلاثة وعشرين يوماً الماضية خدمة أكثر من 9077 معتمراً من خلال مراكز طوارئ ومستشفى الحرم ومستشفيات العاصمة المقدسة، كما تمت خدمة 317 معتمراً من خلال العيادات المتنقلة في المنطقة المركزية ومدخل مكة المكرمة، كما تم إجراء 36 عملية جراحية طارئة، و349 غسيلاً كلوياً، و26 قسطرة، و79 زيارة للعيادات الخارجية.