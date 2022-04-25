"العمري" يتفقد جاهزية المنشآت الصحية بالمنطقة المركزية خلال العشر الأواخر

اطلع الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور حاتم بن أحمد العمري، على جاهزية المنشآت الصحية بالمنطقة المركزية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وسير العمل لخدمة ضيوف وزوار بيت الله الحرام.
وشملت الجولة صباح اليوم، مستشفى أجياد للطوارئ، ومستشفى ومراكز طوارئ الحرم؛ حيث تفقد "العمري" أقسام المستشفى المختلفة من العناية المركزة، ومنطقة الفرز البصري والأقسام المختلفة و٣ مراكز طوارئ الحرم المتواجدة داخل المسجد الحرام واطمأن على سير العمل فيها.
وتهدف الزيارة إلى اطلاع الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم بن أحمد العمري على الخدمات الصحية المقدمة لزوار المسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ حيث تم خلال الثلاثة وعشرين يوماً الماضية خدمة أكثر من 9077 معتمراً من خلال مراكز طوارئ ومستشفى الحرم ومستشفيات العاصمة المقدسة، كما تمت خدمة 317 معتمراً من خلال العيادات المتنقلة في المنطقة المركزية ومدخل مكة المكرمة، كما تم إجراء 36 عملية جراحية طارئة، و349 غسيلاً كلوياً، و26 قسطرة، و79 زيارة للعيادات الخارجية.
وأكد الدكتور حاتم العمري، أن العمل يسير بشكل جيد وعلى مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين، حيث إن مراكز الحرم مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة، كما تسند المراكز مستشفى الحرم ومستشفى أجياد الطوارئ والتي يتم نقل الحالات لها بحسب البرتوكولات الطبية في الحالات الطارئة، كما أن جميع مستشفيات مكة المكرمة على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع الحالات إذا تطلب الأمر.
وأضاف "يحرص التجمع الصحي بمكة المكرمة على تسخير جميع القوى العاملة والإمكانيات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات المتطورة والحديثة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن".