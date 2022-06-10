"العمري": يجب تصميم المباني المقاومة للزلازل وترسيخ ثقافة التعامل مع الكوارث

وفي التفاصيل، قال الدكتور "العمري" لقناة الإخبارية: "لا يجب أن نقلق من الزلازل في السعودية. وإن السعودية ليست خالية من النشاط الزلزالي؛ إذ تعرضت خلال الثلاثين سنة الماضية لها. وعندنا سِجل كامل عن النشاط الزلزالي في شمال وغرب البلاد".