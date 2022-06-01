"العمليات الأمنية" بالرياض ومكة يتلقى 1,495,524 اتصالاً خلال شوال الماضي

وبلغ عدد البلاغات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (666,792)، وفي منطقة الرياض وصل عدد البلاغات المستقبَلة إلى (828,732)، بإجمالي مكالمات مستقبلة في المنطقتين (1,495,524) مكالمة، يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.