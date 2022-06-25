"العمل الدولية" تشيد بإنجازات المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية

وأكدت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة رُبا جرادات أنَّ المملكة حققَت العديد من الإنجازات التي عَزَّزَتْ من تحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية والحدِّ من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني، بما في ذلك تشكيل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وإعداد برنامج لتدريب وتوظيف آلاف المتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى تعاونها الوثيق مع منظمة العمل الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية الذي تبلورت نتائجه بمصادقة المملكة أخيرًا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 120 لعام 1964م بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب.