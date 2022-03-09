"العنزي": المرأة عنصر نشط في المجتمع السعودي.. أنتُن نفَس وعصَب الحياة

أكدت الأخصائية الاجتماعية غدير العنزي، أن المرأة في المجتمع السعودي شاطرت الرجل في سوق العمل، وطرحت إنجازاتها محليًّا ودوليًّا؛ مشيرة إلى أن المرأة نفس وعصب الحياة.
وقالت "العنزي" لـ"سبق": توالدت وتداولت عناصر كثيرة بصور مختلفة في شتى أنواعها عن المرأة سواءً في النمط الشعري أو حتى الفلسفي تجاه الفلاسفة والمفكرين قديمًا أو حديثًا؛ فقد كرمها الإسلام، وأعطى لها حقوقًا اجتماعية واقتصادية ومدنية، وعاملها معاملة احترام وإجلال لم تنله في المجتمعات القديمة ولا في المجتمعات الأوروبية، كما كانت في المجتمع اليوناني والروماني تعامل كسلعة تجارية وأيضًا في المجتمع الفارسي كانت تعامل باحتقار وازدراء ولم يكن لها أي مكانة تُذكر.
وأضافت: بعد ما جاء الإسلام أوجب وكفل لها جميع حقوقها وواجباتها؛ بدءًا من كونها ابنه وزوجة وأمًّا، ووصولًا لما هي عليه الآن من دور فاعل وفعال وعنصر نشط في المجتمع، مشاركة ومشاطرة للرجل في سوق العمل وطرح إنجازاتها وابتكاراتها محليًّا ودوليًّا، وكثير من الأدوار المسموعة والمرئية التي تعزز من مكانتها وعظم أهميتها في هذه البلاد، وهذا ما تنادي به مملكتنا الحبيبة من خلال خطط واستراتيجيات؛ امتدادًا لنهج ومنهجية الإسلام وفق رؤية ٢٠٣٠.
وتابعت "العنزي": من أشهر ما خلده تاريخ المملكة أحد مقولاته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان: "أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية نساء؛ لذا أنا أدعم النساء"، والتي كانت وصارت وما زالت وستبقى على قيد الأزمان عنصرًا من عناصر التنمية وأحد مكاسب الثروة الوطنية لهذه البلاد العظيمة.. ولكوني امرأة وخلقت من امرأة أختتم بما أقوله لجميع النساء في جميع أركان الأرض اللا محدودة: "أنتُن عصَب الحياة ونفَس الحياة بل بالمصطلح الأعم والأشمل (أنتُن الحياة بأكملها وأساس كل مخلوق)".