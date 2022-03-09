"العنزي": المرأة عنصر نشط في المجتمع السعودي.. أنتُن نفَس وعصَب الحياة

وقالت "العنزي" لـ"سبق": توالدت وتداولت عناصر كثيرة بصور مختلفة في شتى أنواعها عن المرأة سواءً في النمط الشعري أو حتى الفلسفي تجاه الفلاسفة والمفكرين قديمًا أو حديثًا؛ فقد كرمها الإسلام، وأعطى لها حقوقًا اجتماعية واقتصادية ومدنية، وعاملها معاملة احترام وإجلال لم تنله في المجتمعات القديمة ولا في المجتمعات الأوروبية، كما كانت في المجتمع اليوناني والروماني تعامل كسلعة تجارية وأيضًا في المجتمع الفارسي كانت تعامل باحتقار وازدراء ولم يكن لها أي مكانة تُذكر.