"العنزي": شهرة مواقع التواصل استهلاك تفاخري ومظهري.. قطارها إلى أين؟

واستطردت تقول: "فاديم زيلاند" فيزيائي ومفكر، وأحد المؤثرين في الفكر البشري المعاصر كان يرفض الشهرة بالرغم من استحقاقه الكامل لها، صاحب نظرية فضاء الاحتمالات الذي ربط بين فيزياء الكم والتنمية الذاتية لخلق واقع جديد للبشرية، ومع ذلك كان إذا خرج من بيته يرتدي نظارة سوداء تغطي نصف وجهه حتى لا يتعرف عليه الناس والإعلام والصحافة، بداية إصدارات زيلاند كان الناس يتهمون دار النشر أنها تسوّق لشخصية وهمية غير موجودة على أرض الواقع، بل حتى يقولوا في دار النشر لديه فريق عمل من المؤلفين المحترفين الذين يُخرجون هذه الإصدارات، فكانت الناس لم تره ولا تعرف بداياته ولا أحد يعرف أين يقيم بالضبط، صرّح أنه لا يريد أن يكون معلماً لأحد، وجاءت شهرته بعد أن طور هذا العالم، أصبح في جدول التصنيفات العالمية، وبالرغم من أن شهرته ضربت الآفاق وصار أشهر من نار على علم إلا أنه آثر التخلي عن امتيازات الشهرة مفضلاً الحفاظ على خصوصية حياته الخاصة.