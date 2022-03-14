"العنزي": كنتُ متسابقًا في المسابقة المحلية قبل 19 عامًا واليوم أعود إليها للتحكيم

وقال "العنزي": "في عام 1425هـ شرفت -ولله الحمد- بالمشاركة في المسابقة المحلية وكنتُ متسابقًا في الفرع الأول، وأكرمني الله بالفوز بالمركز الأول، ثم تأهلت للمسابقة الدولية بمكة المكرمة ممثلاً للمملكة، وفزت بالمركز الأول والحمد لله رب العالمين. وبعد هذه السنين أعود لهذه المسابقة مُحكمًا ومشاركًا. وأسال الله أن تدوم نجاحات المسابقة عامًا بعد عام".