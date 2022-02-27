"العنزي": كورونا تزيد معدل تكاثر الموت الخلوي للخلايا الطلائية للشعب الهوائية لحديثي الإصابة

كشف البروفيسور فارس بن قليل العنزي بأنه أجرى وفريقه البحثي بجامعة الأمير سطام بمحافظة الخرج مشروعاً على مرضى كورونا استمر قرابة عام تقريباً بعنوان: "العلاقة بين الموت الخلوي وتكاثر الفيروس وعلاقته بأخذ اللقاح (فايزر)،"، مبيناً أن المشروع اشتمل على دراسة ١٠ مرضى سعوديين تراوحت أعمارهم ما بين ١٥-٤٥ سنة، وجمعت منهم عينات دم وغسول ملحي للأنف.

وبين "العنزي" في تصريح خاص لـ"سبق" أن نتائج الدراسة جاءت على النحو التالي: يقوم فيروس كورونا بزيادة معدل التكاثر وزيادة معدل الموت الخلوي للخلايا الطلائية للشعب الهوائية لمرضى حديثي الإصابة (أول مرة) مقارنة بالأصحاء، أو لمن أصيب للمرة الثانية.

وأضاف: "كما وجدنا ارتفاعاً كبيراً في الأنترلوكين ٣٨ وهو أحد بروتينات الألم في مرضى حديثي الإصابة (أول مرة) مقارنة بالأصحاء".

ولفت إلى أن الدراسة كشفت أيضاً عن ارتفاع كبير ببروتين (سيرفايفين) لدى المرضى الذين تشافوا من الفيروس أو من تلقوا اللقاح مقارنةً بالأصحاء، وهذا البروتين يمنع موت الخلايا وبالتالي يمنع انتشار الميكروب، وهذه من الفوائد العظيمة للقاح بمنع أو بتخفيف الآثار السلبية للفيروس.

وقال في ختام تصريحه لـ"سبق" أنه تم مؤخراً الانتهاء من الدراسة التي دعمت من عمادة البحث العلمي بجامعة الأمير سلطان، وقدمت فوراً للنشر بإحدى المجلات العلمية الدولية، موضحاً أن "جزءاً بسيطاً من نتائجنا متوافقاً مع ما تم نشره عالمياً فيما الجزء الأكبر من النتائج تعرض لأول مرة وغير مسبوقة".