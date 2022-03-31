"العنزي": مسلسل "فتح الأندلس" يعكس صورة الإسلام المعتدل.. ويرد على شبهة أنه "احتلال"

كشف المخرج الكويتي محمد العنزي، عن مسلسله التاريخي الجديد "فتح الأندلس" والذي سيعرض على شاشة التلفزيون السعودي في رمضان ويعد من أوائل الأعمال التي ترد على الشبهة البارزة التي تصف فتح الأندلس بأنه "احتلال".
وقال في حديثه لـ"سبق": "هذا العمل يسلط الضوء على حقبة مهمة في التاريخ العربي والإسلامي، وآلية نهوض الحضارة الإسلامية، وكيف تم الدخول للأندلس والرد على أبرز شبهة وهو الاتهام الذي يلصق بفتح الأندلس بأنه احتلال وليس فتحًا".
وأضاف : "العمل يفند ويرد على هذه الشبهات، ويؤكد أنه فتح أسهم في نشر الحضارة في أوروبا وبقية أصقاع العالم، وقدم صورة الإسلام المعتدلة الحضارية التي تقبل بالتعدد والتعايش مع الآخر".
ولفت "العنزي" إلى أنه سعيد باختيار مسلسله للعرض على القناة السعودية، مشددًا على أنها مازالت من أهم القنوات قربًا للأسرة، ليس في المملكة فحسب، بل في الخليج العربي؛ لحرص القائمين على نوعية الأعمال المختارة وتقديم برامج هادفة والتنوع في المحتوى الإثرائي المفيد بجانب نقلها للصلوات من الحرمين الشريفين.
وقدم شكره لكل القائمين على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والقنوات السعودية على ما يبذلونه من جهد لتكون القنوات السعودية في المقدمة دومًا.
وأوضح المخرج العنزي سبب توجهه لإخراج العمل بالقول: "أسباب عديدة دفعتني لإخراج هذا العمل، أبرزها قيمة تاريخ الأندلس الزاهر والثري جدًا من جوانب عديدة كالجمال البصري والدرامي والتاريخي والإنساني؛ كونها حضارة ضخمة وكبيرة لها ارتباط بنا كعرب ومسلمين، وهذا سبب توجهي لتقديم عمل درامي يصور كيف بدأت الحضارة في الأندلس لتنير العالم علمًا ومعرفة وجمالاً".
وقال إن العمل صُوّر بشكل كامل في لبنان لعدة أسباب، أبرزها تنوع تضاريسها وطبيعتها، والتي تحاكي أجواء إسبانيا في بعض مناطقها، خصوصًا إقليم الأندلس.
وأفصح عن المدة الزمنية التي استغرقها تحضير وتصوير العمل، حيث تجاوزت سبعة أشهر لتحضير وتأليف العمل الذي شكل له ورشة عمل مكونة من 11 شخصًا قامت بتأليف العمل ووضع هيكليته، وبعدها عرض النص على الأزهر الشريف، وتم منحه الموافقة الشرعية قبل بدء التصوير.
ويُجسّد أدوار البطولة للعمل نخبة من الممثلين العرب، أبرزهم: رفيق علي أحمد، وسهيل جباعي، وتيسير إدريس، وبيير داغر، وفايق عرقسوسي، وجيني إسبر، وأندريه سكاف، وعكاف نجم، ومرح جبر، وعهد ديب، رامز عطا الله، وسهيل حداد، وآخرون.