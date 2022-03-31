"العنزي": مسلسل "فتح الأندلس" يعكس صورة الإسلام المعتدل.. ويرد على شبهة أنه "احتلال"

ولفت "العنزي" إلى أنه سعيد باختيار مسلسله للعرض على القناة السعودية، مشددًا على أنها مازالت من أهم القنوات قربًا للأسرة، ليس في المملكة فحسب، بل في الخليج العربي؛ لحرص القائمين على نوعية الأعمال المختارة وتقديم برامج هادفة والتنوع في المحتوى الإثرائي المفيد بجانب نقلها للصلوات من الحرمين الشريفين.