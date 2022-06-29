"العنزي" يتفقد منفذ الوديعة ويطلع على الخدمات المقدمة لحجاج اليمن

واستهل العنزي جولته بالوقوف على سير العمل في جمارك المنفذ وما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن، متمثلة في تجهيز مسارات خاصة بحافلات نقل الحجاج، وإعطائهم الأولوية في إنهاء إجراءات الدخول، والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية لسرعة إنهاء الإجراءات، والتفويج المنظم عبر خيام كبيرة مكيفة، إلى جانب رفع طاقة المنفذ التشغيلية لاستقبال الحجاج وتيسير دخولهم، مطلعاً على سير العمل في مقر الجوازات بالمنفذ، ومراحل سير العمل واستقبال الحجاج، وإنهاء إجراءاتهم من خلال الخدمات التقنية، وكذلك مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( سدايا ) بالمنطقة، الذي يوفر الخدمات التقنية لكافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ، والتي كان لها الأثر في سرعة إنجاز إجراءات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية اليمن الشقيقة.