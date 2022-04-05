"العنزي" يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية

استقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، في محافظة جدة، صباح أمس، رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية الشيخ بويار سباهيو، والوفد المرافق له الذين يزورون المملكة حالياً.
وتهدف زيارة الوفد إلى المملكة لعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لنقل خبرة المملكة في خدمة القرآن الكريم وترجمة معانيه.
وشهد الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بالعمل الإسلامي وخدمة المسلمين في ألبانيا والتعاون الثنائي بين الوزارة والمشيخة.
من جانبه أشاد رئيس المشيخة بالدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر مفاهيم الوسطية والاعتدال وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، كما نوّه بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما ما يتصل بمجالات الشأن الإسلامي.
وأثنى "سباهيو" على الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الشؤون الإسلامية لجمهورية ألبانيا وما شهدته من لقاءات وتوقيع برنامج تنفيذي لتعزيز التعاون في مجالات خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال، مقدماً الشكر والتقدير للمملكة حكومة وشعبًا على عنايتهم ورعايتهم لكل ما يخدم مسلمي ألبانيا.