"العنزي" يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية

استقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، في محافظة جدة، صباح أمس، رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية الشيخ بويار سباهيو، والوفد المرافق له الذين يزورون المملكة حالياً.