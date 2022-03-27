"العنف الأسري": جارٍ متابعة حالة "طفلة السيجارة الإلكترونية" لاتخاذ الإجراءات

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تابَعَ البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول امرأة قامت بنشر فيديو لطفلة وهي تُدخن سيجارة إلكترونية.
وقال المركز عبر حسابه في تويتر رداً على مغرّد: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك.
يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري يخدم جميع المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة من خلال قنوات التواصل الرسمية: الرقم المجاني 1919 - والصفحة الرسمية في تويتر @HRSD_1919 ويستقبل بلاغات العنف الأسري، وحالات العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، اللفظي، الإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919.