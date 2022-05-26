"العنوان العقارية" تطرح أرض "الجواء" للبيع بقلب مشاريع الرياض الصناعية

وتحظى أرض "الجواء" بمقومات لوجستية وبيئية فريدة، شكَّلت منها فرصة استثمارية نادرة لتنمية الأعمال، وزيادة المكتسبات الاقتصادية، مع تمركزها في موقع استراتيجي مهم على بُعد 25 كم من قلب العاصمة على الطريق الدائري الشرقي، يحدها غربًا طريقا العزيزية والحائر، وشمالاً طريق الخرج الجديد؛ لتمثل شريانًا حيويًّا للمشروع الذي يتفرد بوقوعه على مقربة من أهم مشاريع الرياض ومدنها الصناعية التي تعزز من صناعة الخدمات اللوجستية في السعودية، بما يمنح المستثمرين فرصًا نادرة لتطوير منتجات عقارية متنوعة، تلبي احتياجات المنطقة ومتطلباتها، وتواكب رؤية السعودية 2030؛ وهو ما يجعل من أرض "الجواء" بيئة نموذجية جاذبة للشركات العالمية والمحلية الرائدة لتنمية استثماراتها في مجال الصناعات والخدمات اللوجستية.