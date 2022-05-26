"العنوان العقارية" تطرح أرض "الجواء" للبيع بقلب مشاريع الرياض الصناعية

أطلقت شركة "العنوان العقارية" حملتها التسويقية الكبرى لبيع أرض "الجواء"، أحد أهم وأحدث المخططات العقارية الواعدة في حي الحائر جنوب مدينة الرياض، وذلك تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، التي تحرص دائمًا على بيع المساهمات بأفضل قيمة، وإعادة الحقوق للمساهمين بأسرع وقت.
وتفصيلاً، تتميز الأرض بمساحة جغرافية شاسعة، تبلغ نحو 4 ملايين متر مربع موزعة بالتساوي على قطعتين، تشتمل القطعة الأولى على 3 صكوك، والثانية على صكين. والأرض مجهزة بالخدمات الأساسية كافة التي تم تصميمها بأحدث المعايير، وتتركز في موقع يُعتبر امتدادًا استراتيجيًّا مهمًّا للمدن الصناعية جنوب مدينة الرياض.
وتحظى أرض "الجواء" بمقومات لوجستية وبيئية فريدة، شكَّلت منها فرصة استثمارية نادرة لتنمية الأعمال، وزيادة المكتسبات الاقتصادية، مع تمركزها في موقع استراتيجي مهم على بُعد 25 كم من قلب العاصمة على الطريق الدائري الشرقي، يحدها غربًا طريقا العزيزية والحائر، وشمالاً طريق الخرج الجديد؛ لتمثل شريانًا حيويًّا للمشروع الذي يتفرد بوقوعه على مقربة من أهم مشاريع الرياض ومدنها الصناعية التي تعزز من صناعة الخدمات اللوجستية في السعودية، بما يمنح المستثمرين فرصًا نادرة لتطوير منتجات عقارية متنوعة، تلبي احتياجات المنطقة ومتطلباتها، وتواكب رؤية السعودية 2030؛ وهو ما يجعل من أرض "الجواء" بيئة نموذجية جاذبة للشركات العالمية والمحلية الرائدة لتنمية استثماراتها في مجال الصناعات والخدمات اللوجستية.
يُذكر أن شركة العنوان للخدمات العقارية تأسست في المملكة العربية السعودية كعلامة تجارية بارزة، أطلقتها مجموعة العنوان للأعمال؛ لتشكل علامة فارقة في قطاع العقار السعودي، ولتكون الخيار المثالي والوجهة الأولى للباحثين عن الاستثمار العقاري في السعودية عبر تقديم خدمات استثنائية، وحلول إبداعية، تثري السوق في مجال (التسويق العقاري، إدارة الأملاك، تنظيم المزادات والاستشارات والدراسات العقارية)؛ لتحقيق مساهمات تواكب رؤية الوطن الطموحة 2030، وخصوصًا مع ما تشهده هذه البلاد من تطور متسارع في مختلف مناحي الاقتصاد.