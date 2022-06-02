"العواد": يؤكد أن تضافر الجهود يعزز محاربة جريمة الاتجار بالأشخاص

وأضاف أنه تم إطلاع المختصين خلال البرنامج التدريبي على صور الاتجار بالأشخاص وفقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومؤشرات التعرف على الضحايا، ومنهجيات المقابلة للضحايا المحتملين، كما تعرّفوا على آليات فحص الضحايا المحتملين، وطرق التعامل معهم وفق أفضل الممارسات الدولية.‎ وكانت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص قد عقدت المرحلة الأولى من البرنامج يوم الثلاثاء 24 مايو، وبلغ إجمالي المتدربين أكثر من (110) متدربين.