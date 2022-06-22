"العواد" يؤكد حرص القيادة على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بجميع صورها

وأوضح أن البرنامج يُعد أحد مخرجات لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والخطة الوطنية التي تسعى اللجنة من خلالها لوضع السبل كافة لمنع هذه الجريمة وتقديم المساعدة والدعم لضحاياها، مبينًا أن هيئة حقوق الإنسان تعمل من خلال اللجنة مع جميع الجهات المعنية، وخاصة وزارة الداخلية لتوفير جميع الممكنات للمكافحة، ومن ذلك تدريب المختصين في جميع القطاعات.