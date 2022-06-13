"العواد" يستقبل المديرة السياسية بالخارجية الدنماركية

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم , وفداً دنماركياً برئاسة المديرة السياسية في وزارة الخارجية بمملكة الدنمارك السفيرة كرستينا ماركوس لاسن, بحضور سفير الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي.
وأبرز "العواد" خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ونوّه بالتطورات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفق رؤية 2030.
وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون الثنائي البناء بين المملكة والدنمارك في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وتنميتها.