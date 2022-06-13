"العواد" يستقبل المديرة السياسية بالخارجية الدنماركية

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم , وفداً دنماركياً برئاسة المديرة السياسية في وزارة الخارجية بمملكة الدنمارك السفيرة كرستينا ماركوس لاسن, بحضور سفير الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي.