"العواد" يلتقي وفدًا من البرلمان الفنلندي ويؤكد على دور المملكة تعزيز وحماية حقوق الإنسان

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، بوفد من البرلمان الفنلندي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفنلندية السعودية بالبرلمان النائب حسين الطائي، بحضور نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفنلندية السعودية النائبة بيا كاوما، وسفير جمهورية فنلندا لدى المملكة انتي روتووفوري، في إطار زيارة الوفد إلى المملكة.
وأبرز الدكتور العواد خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوهًا إلى التطورات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.
وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون الثنائي البنّاء بين المملكة وفنلندا في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وتنميتها.