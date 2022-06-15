"العواد" يلتقي وفدًا من البرلمان الفنلندي ويؤكد على دور المملكة تعزيز وحماية حقوق الإنسان

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، بوفد من البرلمان الفنلندي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفنلندية السعودية بالبرلمان النائب حسين الطائي، بحضور نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفنلندية السعودية النائبة بيا كاوما، وسفير جمهورية فنلندا لدى المملكة انتي روتووفوري، في إطار زيارة الوفد إلى المملكة.