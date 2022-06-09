"العواد" ينوّه بتوجيهات القيادة لتحقيق الاستقرار الأسري

وأضاف أن الهيئة تحرص على مسائل العنف وتعدها من المسائل الجوهرية؛ حيث إن حق المعنف محفوظ، مشيرًا إلى أن أعداد هذه الظاهرة ليست بالكبيرة إلا أنه من الواجب التعامل معها، وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة الكريمة على معالجة هذه الظاهرة والعمل على كل ما يحقق استقرار الأسرة وتماسكها، مشددًا في ذات الوقت على أن الإرشاد الأسري له دورٌ كبيرٌ في موضوع الحماية والتدخل السريع لمعالجة الكثير من المشاكل قبل تفاقهما، مشيرًا إلى أن مسائل العنف بالنسبة للهيئة من المسائل الجوهرية وحق المعنف حق محفوظ.