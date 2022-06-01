"العوفي": مزاد "أفانين طيبة" يكتسب أهمية وميزة كونه في وجهة الاستثمار والجذب لملايين المسلمين بالعالم

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصادر العقارية، عبدالله بن صالح العوفي، أن إطلاق المزاد العلني لأفانين طيبة يأتي والسوق العقارية تشهد نموًا اقتصاديًا كبيرًا بفضل الله ثم بفضل الدعم والمساندة التي تقدمها المملكة بقيادتها الرشيدة وفق مستهدفات رؤية 2030، والتي تركز بجذب الاستثمارات في منطقة المدينة المنورة.
جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"العوفي" تزامنًا مع انطلاق الحملة التسويقية لمزاد "أفانين طيبة"، التي بدأت بها شركتا إتقان العقارية وإتقان الأولى العقارية يوم أمس الأول لبيع 12 منتجًا عقاريًا متنوعة ما بين أراض سكنية وتجارية وفندق وقصر وأبراج ومحال تجارية بالمدينة المنورة تتجاوز مساحتها الإجمالية بـ156 ألف متر مربع، وتشارك "مصادر العقارية" بعددٍ من المنتجات المتميزة.
وبيّن "العوفي" أن المزاد الضخم الذي ستشهده المدينة المنورة هو لعقارات تتميز بتنوعها الجغرافي وتنوع استخداماتها في قلب المدينة المنورة وجهة السياحة الدينية لملايين المسلمين بالعالم، معبرًا عن اعتزازه بتقديم عددٍ من المنتجات المتميزة لشركة مصادر العقارية التي تمتلك تاريخ مميز في السوق السعودية الواعدة.
وذكر "العوفي" أن شركة مصادر العقارية وبالشراكة مع "إتقان العقارية"، رائدة التسويق والمزادات العقارية بالمملكة، حرصتا على توفير فرص مناسبة لكل المستثمرين والراغبين في التملك في منتجات المزاد، حيث سيكون المزاد بكافة حضوريًا بالمدينة وفي عدد من المدن المهمة وعبر المنصات الرقمية التي تواكب رؤية 2030.
وِاستعرض "العوفي" المنتجات المعروضة بالمزاد ومساحاتها، موضحًا أنها "قصر ومزرعة قباء بالمدينة المنورة بمساحة 18.058.96 متر مربع وتقع في أحد المدينة الراقية، والأرض الثانية هي (أرض طريق العيون) بالمدينة المنورة بمساحة تقدر 39.638.10 متر مربع وتقع على طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه طريق العيون سابقًا, وكذلك أبراج الديولي بحي العريض بشارع الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة بمساحة تقدر 2.201.37 متر مربع, ومركز الحرمين التجاري الواقع بحي بني حارثة بالمدينة المنورة بمساحة تقدر 5.455.35 متر مربع".
وأضاف "العوفي": "من المعروضات بالمزاد محال الحزام الواقعة بحي بني ظفر وبمساحة إجمالية 960 مترًا, واستراحة الأوس الواقعة بحي شظا بالحرة الشرقية وبمساحة إجمالية 1.406.5 متر مربع, وأرض الدائري الثاني بحي مذينب بمساحة 58.873.04 متر مربع وأرض حي الظاهرة بالحرة الغربية القبلية بمساحة 4.389.92 متر مربع".
وبيّن رئيس مجلس إدارة شركة مصادر العقارية، في ختام تصريحه، أن مما يميز مزاد أفانين طيبة تنوع معروضاته وجاهزيتها للاستثمار، إضافة إلى تنوع المنتجات ما بين فنادق وقصور ومحال تجارية بعضها يتميز بقربه من المنطقة المركزية والحرم النبوي، حاثًا المستثمرين في اقتناص الفرصة السانحة لمنتجات المزاد، والتي تعد من النوادر وذات العوائد المالية الكبيرة على الأمديين القريب والبعيد.