"العوفي": مزاد "أفانين طيبة" يكتسب أهمية وميزة كونه في وجهة الاستثمار والجذب لملايين المسلمين بالعالم

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"العوفي" تزامنًا مع انطلاق الحملة التسويقية لمزاد "أفانين طيبة"، التي بدأت بها شركتا إتقان العقارية وإتقان الأولى العقارية يوم أمس الأول لبيع 12 منتجًا عقاريًا متنوعة ما بين أراض سكنية وتجارية وفندق وقصر وأبراج ومحال تجارية بالمدينة المنورة تتجاوز مساحتها الإجمالية بـ156 ألف متر مربع، وتشارك "مصادر العقارية" بعددٍ من المنتجات المتميزة.