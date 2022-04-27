"العويسي" يبحث مع اللجنة الإشرافية استعدادات الهلال الأحمر السعودي لموسم الحج

وبيَّن الصوينع أن رئيس الهيئة زار، خلال جولته التفقدية، الفرق التخصصية (فريق الكوارث) و(فريق الدعم)، التي تم تجهيزها وتوفيرها لدعم المنطقة المركزية إذا حصل -لا قدَّر الله- كوارث أو إصابات متعددة، وهي الفرق التي تعمل على مدار الساعة لدعم الفرق الميدانية في حال الاحتياج، ثم اختتم الدكتور العويسي زيارته بافتتاح المباني الجديدة لمركز العدل ومركز الحمراء.