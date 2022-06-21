العويشق يجتمع مع نائب رئيس بعثة السفارة الأمريكية لدى المملكة

اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، مع نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة دينيسون أوفوت.