العيادات الخارجية بـ"سعود الطبية" تسجل أكثر من 138 ألف موعد خلال 2022م

وأشار "الحربي" إلى أن أقسام الطوارئ سجلت 38959 زيارة لتلقي العلاج اللازم، إضافة لإجراء أكثر من 4 آلاف عملية في كل من المستشفى العام، والنساء والولادة، والأطفال، والأسنان.