العيادات الخارجية بـ"سعود الطبية" تسجل أكثر من 138 ألف موعد خلال 2022م

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن عدة أرقام تتعلق بالخدمات الطبية خلال الربع الأول للعام الميلادي الحالي 2022م.
وأوضح المدير التنفيذي المشارك لشؤون المرضى "بندر الحربي"، أن العيادات الخارجية شهدت تسجيل حوالى 138.303 آلاف موعد في مختلف التخصصات الطبية.
وأشار "الحربي" إلى أن أقسام الطوارئ سجلت 38959 زيارة لتلقي العلاج اللازم، إضافة لإجراء أكثر من 4 آلاف عملية في كل من المستشفى العام، والنساء والولادة، والأطفال، والأسنان.
وأكد أن المدينة تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، بوجود تجهيزات طبية حديثة، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.