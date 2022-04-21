العيادات الطبية في حرض تقدم خدماتها لـ2.017 مستفيدًا خلال شهر مارس

ومن ناحية أخرى، قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ1.488 مستفيدًا خلال شهر مارس 2022م، وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 344 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 60 مراجعًا، وعيادة الباطنية 251 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 67 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ740 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 18 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف 27 فردًا.