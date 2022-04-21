العيادات الطبية في حرض تقدم خدماتها لـ2.017 مستفيدًا خلال شهر مارس

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ2.017 مستفيدًا خلال شهر مارس 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 435 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 92 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 425 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 37 حالة، وصُرِفت الأدوية لـ1.001 فرد، وراجع عيادة الجراحة وتضميد الإصابات 12 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 15 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف 27 فردًا.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 280 مريضًا، ونُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.
ومن ناحية أخرى، قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ1.488 مستفيدًا خلال شهر مارس 2022م، وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 344 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 60 مراجعًا، وعيادة الباطنية 251 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 67 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ740 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 18 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف 27 فردًا.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 371 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.