"العيادة": مضاعفة إنتاج الحمام اللاحم 300 % خلال العامين المقبلين

وثمّن العيادة التعاون بين شركات القطاع الخاص في الجانبين السعودي والفرنسي، وقال: "نعوّل كثيرًا أن يُسهم هذا التعاون في تطوير القطاع، وزيادة الإنتاج، وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتسويقية"، مشيرًا إلى أن إحدى الشركات الفرنسية الرائدة في هذا المجال أجرت مسحًا لعمل تطوير قطاع إنتاج الحمام اللاحم بالمملكة، وستُناقش ما تطرحه مع المستثمرين في هذا القطاع للوقوف على آليات تطويره بالمملكة، كاشفًا عن زيارة مرتقبة تنظمها الوزارة لمستثمرين من القطاع الخاص السعودي إلى جمهورية فرنسا خلال سبتمبر المقبل، للوقوف على فرص تجارب نجاح هذا القطاع.