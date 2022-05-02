"العيدية".. هدية الكبار لرسم بشائر الأنس والفرح في قلوب الصغار

وتعدّ "العيدية" تقليدًا مألوفًا يقدّم فيه الكبار، سواء الآباء أو الأمهات أو الأقارب، الهدايا للصغار عند تهنئتهم بعيد الفطر السعيد، واتخذت "العيدية" اليوم مجالًا واسعًا في تنوّع أساليب تقديمها، وابتُكرت طرق وأشكال عديدة لتقديم العيدية، وأبدع المختصّون في ابتكار هدايا العيد التي تقدّم للكبار والصغار، تنوّعت بين علب كرتونية أو صناديق أو أكياس توضع فيها محتويات "العيدية" من نقود أو ذهب أو حلوى وألعاب وزهور، ويقدمها الكبار لتنشر الفرح في قلوب الصغار، وتألفها أنفسهم؛ لما تحمله من مشاعر الألفة والفرح ابتهاجًا بالعيد.