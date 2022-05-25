"العيسى" لوفد الكونغرس: المملكة تمثل الروح الجامعة للعالم الإسلامي

من جانبه، أكد الوفد أهمية جهود رابطة العالم الإسلامي في تعميق مفهوم المشترَك الإنساني وما يمثله من حاجة ملحة لسلام عالمنا ووئام مجتمعاته، والدور القيادي الذي تضطلع به الرابطة في بناء التحالفات الفاعلة على مستوى الدول والمنظمات الأممية، لترسيخ قيم الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب من أجل خير الجميع، منوهين في هذا السياق بملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان الذي استضافته الرابطة في العاصمة الرياض، والذي مثَّل حدثاً دولياً فريداً من نوعه، حيث جمع الممثلين الرئيسيين للأديان العالمية، ومثَّل بيانه الختامي نقطةَ تحولٍ مهمة في تضامن القيادات الدينية تحت مظلة المشترك الإنساني من أجل خير العالم.