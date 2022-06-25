"العيسى" يعقد لقاءاتٍ مع القيادة السياسية والبرلمانية والدينية الكمبودية

وأكد تشي اعتزاز كمبوديا بمكونها الإسلامي، وحرصها على تأمين حقوقه كافة من دون تمييز، كما قدّم "العيسى" الشكر على وقوف الرابطة مع الشعب الكمبودي في أزماته كافة من دون تمييز، إغاثيًّا وصحيًّا وتعليميًّا.