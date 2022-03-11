الغابون تعلن دعم المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بالرياض

جاء ذلك في بيان صدر في ليبرفيل عن وزير الدولة وزير الطاقة والموارد المائية والمتحدث الرسمي لجمهورية الغابون ألان كلود - بيلي-بي-نزي، عقب انعقاد مجلس الوزراء لجمهورية الغابون اليوم.