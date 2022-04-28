"الغامدي": "حصاة" قتلت شقيقي وشُخصت بـ"زائدة".. ومدير "صحة الباحة" يوجه بالتحقيق

ناشدت أسرة شاب أمير الباحة ووزير الصحة بالتوجيه بالتحقيق في أسباب وفاته في مستشفى الملك فهد بالباحة بعد ما وصفوه بـ"تشخيصٍ خاطئ للزائدة الدودية"، مبينين أن إجراء عملية خاطئة كذلك من مستشفى الأمير مشاري تسببت له في جلطة بالدماغ أُدخل معها للعناية المركزة، فتأخر يومين لإحالته إلى مستشفى الملك فهد، حيث اتضح فيه سلامة الزائدة، ومعاناته فقط من "حصوة" صغيرة في المثانة أو الحالب، فبقي 20 يومًا في مستشفى الملك فهد، كما أن طلب الإحالة لمدينة الملك عبدالله كانت حالة غير طارئة والذي عدّوه خطأً آخر، فيما أكدت "صحة الباحة" عدم صحة ما ورد في تصنيف الإحالة، مفيدين بأن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وجّه بالتحقيق ورفع النتائج.