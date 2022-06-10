محليات

"الغامدي": مركز العمليات الأمنية 911 يتلقى البلاغات الطارئة خلال ثانيتين

يتم ترحيلها خلال 45 ثانية.. عبر نظام متطور وكادر بشري مؤهل
"الغامدي": مركز العمليات الأمنية 911 يتلقى البلاغات الطارئة خلال ثانيتين
متحدث مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 عبدالعزيز الغامدي
سبق
سبق

أكد المتحدث باسم مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 عبدالعزيز الغامدي، أن المركز يتلقى البلاغات الطارئة خلال مدة لا تتجاوز ثانيتين، عبر نظام تقني متطور وكادر بشري مؤهل.

وقال "الغامدي" في حديث لقناة "الإخبارية": "نتلقى جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعد من الجهات الأمنية والخدمية في مدة لا تتجاوز ثانيتين، ويتم ترحيل المكالمات والبلاغات للجهات المعنية في فترة لا تتجاوز 45 ثانية".

وأضاف: "يتم ذلك عبر نظام تقني متطور وكادر بشري مؤهل"، مشيراً إلى أنه يتم تمرير البلاغات للعاملين في الميدان حسب الاختصاص لعمل اللازم.

مركز العمليات الأمنية الموحدة
مركز البلاغات الأمنية
متحدث مركز العمليات الأمنية الموحدة
عبدالعزيز الغامدي

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