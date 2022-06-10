"الغامدي": مركز العمليات الأمنية 911 يتلقى البلاغات الطارئة خلال ثانيتين

وقال "الغامدي" في حديث لقناة "الإخبارية": "نتلقى جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعد من الجهات الأمنية والخدمية في مدة لا تتجاوز ثانيتين، ويتم ترحيل المكالمات والبلاغات للجهات المعنية في فترة لا تتجاوز 45 ثانية".