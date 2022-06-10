"الغامدي": مركز العمليات الأمنية 911 يتلقى البلاغات الطارئة خلال ثانيتين

أكد المتحدث باسم مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 عبدالعزيز الغامدي، أن المركز يتلقى البلاغات الطارئة خلال مدة لا تتجاوز ثانيتين، عبر نظام تقني متطور وكادر بشري مؤهل.
وقال "الغامدي" في حديث لقناة "الإخبارية": "نتلقى جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعد من الجهات الأمنية والخدمية في مدة لا تتجاوز ثانيتين، ويتم ترحيل المكالمات والبلاغات للجهات المعنية في فترة لا تتجاوز 45 ثانية".
وأضاف: "يتم ذلك عبر نظام تقني متطور وكادر بشري مؤهل"، مشيراً إلى أنه يتم تمرير البلاغات للعاملين في الميدان حسب الاختصاص لعمل اللازم.