"الغامدي" يعلن جاهزية مسالخ مكة لموسم الحج وفق أفضل المعايير الصحية

أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، جاهزية المسالخ في المنطقة وفق أفضل المعايير الصحية واستعدادها لاستقبال موسم الحج.
وأشار الغامدي، إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتلبية احتياجات مرتادي المسالخ خلال موسم الحج، الذي تمثل في رفع جاهزية القصابين.
وأكّد تكثيف الرقابة في المسالخ وحظائر الأنعام، مشدداً على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين.
وأوضح " الغامدي" أن هناك خططاً تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى، عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تكثيف للرقابة ومراقبة لطريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة .
وأشاد بجهود الوزارة وتواصلها في الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على جميع أسواق الأغنام والماشية للتأكد من تنفيذ جميع التعليمات والأنظمة والاشتراطات الصحية وفي كل ما يعرض على المستهلكين.
من جهته، أوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، أن إدارة أسواق النفع العام والمسالخ وضعت خطط الاستعداد المبكر، وكذلك تهيئة المسالخ في منطقة مكة المكرّمة لتقديم الخدمات لجميع المستفيدين من المواطنين والمقيمين، أو الملاحم، أو الإعاشات حيث يتم الإشراف على 36 مسلخاً في المنطقة، فضلاً عن السماح للمطابخ المرخصة بالذبح وفق الاشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح اللازمة، بالتعاون مع أمانات المنطقة بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية.
وفي العاصمة المقدّسة قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة ممثلة بإدارة الأسواق والمسالخ باتخاذ إجراءات احترازية وإعداد خطط تنظيمية لتشغيل المسالخ بها خلال موسم الحج لعام 1443هـ، بتشغيل أكبر عدد منها، حيث بلغ إجمالي عدد المسالخ المعتمد تشغيلها خلال حج هذا العام 5 مسالخ، وهي: مسلخ طريق الليث(أ)، ومسلخ طريق الليث (ب)، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية (الموسمي)، ومسلخ المعيصم النموذجي.
وأشار إلى أن هناك خطوات تنظيمية من لحظة وصول المستفيدين إلى مرحلة تسلم الذبيحة، وأن توزيع الجزارين في المسالخ ينقسم إلى 5 مجموعات بعد دخولهم إلى صالات الذبح وهم (جزارون للذبح، جزارون للتكشيف والتعليق، جزارو المسلخ، جزارون للتجويف، جزارون للتقطيع)، وأكّد تخصيص زي موحد آمن لكل فئة سواء من الأطباء البيطريين أو العمال أو الجزارين أو الفنيين والمراقبين ويتم الالتزام به.
وأكّد "الزهراني"، أهمية رفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة ومعرفة الأضرار الناجمة من التلوث ولاسيما ظاهرة الذبح العشوائي خارج المسالخ النظامية، حيث تعد خرقاً للأنظمة والقوانين وسبباً رئيساً لتلوث البيئة ومهددة لصحة وسلامة المستهلك، إذ تسهم في انتشار الأمراض المعدية والمشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأضاف، أنه بات من الضروري جداً وعي المستهلك بمخاطر الذبح العشوائي وأهمية التوجه للذبح النظامي من خلال المسالخ التابعة للوزارة والتي تتوافر بها الاشتراطات الصحية الآمنة، مؤكداً سعي فرع الوزارة على عمل خطة توعوية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من انتشار هذه الظاهرة، حيث أشعرت جميع المطابخ والملاحم بضرورة الذبح في المسالخ النظامية، مؤكداً أن مَن يخالف ذلك سيطبق النظام عليه مع تشديد وتغليظ العقوبة، التي تصل إلى إغلاق الموقع وحرمانه من العمل.