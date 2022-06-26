"الغامدي" يعلن جاهزية مسالخ مكة لموسم الحج وفق أفضل المعايير الصحية

من جهته، أوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، أن إدارة أسواق النفع العام والمسالخ وضعت خطط الاستعداد المبكر، وكذلك تهيئة المسالخ في منطقة مكة المكرّمة لتقديم الخدمات لجميع المستفيدين من المواطنين والمقيمين، أو الملاحم، أو الإعاشات حيث يتم الإشراف على 36 مسلخاً في المنطقة، فضلاً عن السماح للمطابخ المرخصة بالذبح وفق الاشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح اللازمة، بالتعاون مع أمانات المنطقة بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية.