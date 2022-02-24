"الغامدي" يقف على استعدادات القوات الجوية المشاركة في تمرين "محارب الكوبرا 2022"

زار نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي اليوم، قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي؛ للوقوف على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين محارب الكوبرا 2022، والذي سيُنفذ في قاعدة كوننزبي الجوية بالمملكة المتحدة خلال شهر مارس المقبل، حيث ستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعددٍ من الطائرات المقاتلة من نوع "تايفون"، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع نائب قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة العقيد الطيار الركن فهد بن محمد الراجحي، كما التقى المشاركين في التمرين، وحثّهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية والمساندة على أكمل وجه، مشددًا على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحرص على سلامة التنفيذ.