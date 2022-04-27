"الغامدي" يهنئ القيادة بمرور خمسة أعوام على بيعة ولي العهد

رفع المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإلى أفراد الشعب السعودي الكريم كافة؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد، مع أصدق التمنيات وأخلص الدعوات للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا بمزيد من الازدهار والأمن والاستقرار.