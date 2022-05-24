الغبار يتابع سيره فإلى أين يصل؟ إجابة في توقّع "الحصيني" لـ"أجواء الثلاثاء"

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إنه يلاحظ تحسن درجات الحرارة المسجلة، فجر اليوم الثلاثاء عند الساعة الخامسة، والأجواء معتدلة على معظم مناطق المملكة والخليج، وتميل للبرودة على الشمالية، مشيراً إلى أن أقل حرارة سُجلت في القريات 14°C والأعلى في جازان 31°C، والعاصمة الرياض تسجل 27 °C.