"الغذاء الدواء" تحذر من استخدام رقائق الألمنيوم في الأغراض غير المخصصة لها

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام رقائق الألمنيوم المعروفة بـ"القصدير" في الأغراض غير المخصصة لها حتى لا تؤدي إلى تلوث الغذاء.
وبينت الهيئة عبر حسابها في تويتر أن رقائق الألمنيوم معدة لتغليف الأغذية في درجة حرارة الغرفة والثلاجة مبينة أن من استخداماتها الشائعة هو تغليف بعض الأغذية لحمايتها من الجفاف وفقد النكهات أو انتقال الروائح إليها، بالإضافة إلى حماية الأغذية من التعرض للضوء الذي يؤثر على بعض الأغذية المحتوية على دهون مثل الشيكولاتة وبعض الحلويات التي تتغير رائحتها بسبب تعرضها للضوء.
ونصحت الهيئة بتجنب استخدامها في طهي وتسخين الأغذية وفي حفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة، أو استخدامها في درجات الحرارة العالية داخل الفرن أو تعريضها للهب بشكل مباشر وفي أفران الميكروويف واستبدالها بالأواني المخصصة لذلك.
ولفتت إلى أن استخدام رقائق الألمنيوم غير ضار بالصحة وآمن إذا استخدمت بطريقة صحيحة وسليمة واستخدمت في الأغراض المخصصة لها .