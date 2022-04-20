"الغذاء الدواء" تحذر من استخدام رقائق الألمنيوم في الأغراض غير المخصصة لها

وبينت الهيئة عبر حسابها في تويتر أن رقائق الألمنيوم معدة لتغليف الأغذية في درجة حرارة الغرفة والثلاجة مبينة أن من استخداماتها الشائعة هو تغليف بعض الأغذية لحمايتها من الجفاف وفقد النكهات أو انتقال الروائح إليها، بالإضافة إلى حماية الأغذية من التعرض للضوء الذي يؤثر على بعض الأغذية المحتوية على دهون مثل الشيكولاتة وبعض الحلويات التي تتغير رائحتها بسبب تعرضها للضوء.