"الغذاء والدواء": الدراسات السريرية للأجهزة الطبية تستهدف "الكفاءة" و"السلامة"

وتابعت في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أن الهدف من الدراسات السريرية للأجهزة الطبية؛ كونها مصدراً لجمع المعلومات الإكلينيكية حول كفاءة أداء ومأمونية وسلامة الجهاز الطبي، ومساعدة الباحثين في تطبيق التقنيات الجديدة لتشخيص وعلاج الأمراض المختلفة، وتحسين جودة الحياة لمرضى الحالات المزمنة والمساعدة على اتخاذ القرارات التي تخص الرعاية الصحية.