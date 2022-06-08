"الغذاء والدواء": الدراسات السريرية للأجهزة الطبية تستهدف "الكفاءة" و"السلامة"

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن الدراسات السريرية للأجهزة الطبية تقوم بالتأكد من كفاءة أداء الجهاز الطبي لتحسين جودة التشخيص والعلاج، وفق معايير وأنظمة تضمن سلامة وحقوق المشاركين في الدراسات.
وأضافت الهيئة أن الدراسات السريرية عبارة عن بحث تطبيقي ممنهج يجري على الإنسان بهدف التحقق من سلامة ومأمونية وكفاء أداء الجهاز أو المستلزم الطبي.
وتابعت في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أن الهدف من الدراسات السريرية للأجهزة الطبية؛ كونها مصدراً لجمع المعلومات الإكلينيكية حول كفاءة أداء ومأمونية وسلامة الجهاز الطبي، ومساعدة الباحثين في تطبيق التقنيات الجديدة لتشخيص وعلاج الأمراض المختلفة، وتحسين جودة الحياة لمرضى الحالات المزمنة والمساعدة على اتخاذ القرارات التي تخص الرعاية الصحية.
وتقوم الهيئة بتنظيم الدراسات السريرية للأجهزة الطبية من خلال وضع الانظمة واللوائح لإجراء الدراسات، ومراجعة وتقييم الطلبات الخاصة بها، وضمان حقوق وسلامة المشاركين، والتحقق من السلوك العلمي للدراسة ومصداقية نتائجها.