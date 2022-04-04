محليات

"الغذاء والدواء": المشروبات السكرية ومنها التوت لا تسبِّب السرطان أو مرضًا مباشرًا لكنها تساعد بزيادة الوزن

"المطيري": 15 فنجان قهوة يوميًّا لا تضر بشرط عدم استهلاك أي مصادر كافيين أخرى