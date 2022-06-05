"الغذاء والدواء" تتلقى 18710 بلاغات حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال مايو

فيما يعتبر انعكاسًا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة؛ تَلَقّت هيئة الغذاء والدواء 18710 بلاغات حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهر مايو من عام 2022.
وتوزعت البلاغات التي تَلَقّتها الهيئة بين 8476 بلاغًا من مقدمي الرعاية الصحية، و10224 بلاغًا من شركات أجهزة طبية، و7 بلاغات من الأفراد.
وبحسب إنفوجراف على حساب الهيئة بتويتر؛ تصدرت مدينة الملك سعود الطبية قائمة مقدمي الرعاية الصحية الأكثر تفاعلًا مع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، تلاها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، ومدينة الملك فهد الطبية، ثم مجمع الدمام الطبي، وعدد كبير من المستشفيات بجميع مناطق المملكة.