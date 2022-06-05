"الغذاء والدواء" تتلقى 18710 بلاغات حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال مايو

وبحسب إنفوجراف على حساب الهيئة بتويتر؛ تصدرت مدينة الملك سعود الطبية قائمة مقدمي الرعاية الصحية الأكثر تفاعلًا مع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، تلاها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، ومدينة الملك فهد الطبية، ثم مجمع الدمام الطبي، وعدد كبير من المستشفيات بجميع مناطق المملكة.