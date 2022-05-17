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"الغذاء والدواء" تحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند قياس ضغط الدم

من بينها تجنب الكافيين والتدخين قبله لمدة 30 دقيقة على الأقل
"الغذاء والدواء" تحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند قياس ضغط الدم
سبق
سبق

أكدت الهيئة للغذاء والدواء أنه قبل إجراء قياس ضغط الدم يجب الحرص على قراءة كتيب التعليمات المرفق مع الجهاز؛ للتعرف على كل خصائصه وطريقة استخدامه والعناية به.

وقالت الهيئة: خذ راحة لمدة خمس دقائق قبل القياس، حيث لا يُنصح بقياس الضغط عند القلق أو بعد جهد بدني أو ذهني أو عند الرغبة في التبول.

وأضافت: لا تتناول الكافيين أو تدخن لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل قياس الضغط.

وأردفت: ضع قدميك على الأرض "ليس فوق بعضها"، وأسند ظهرك لتجلس بشكل مريح.

وتابعت: ضع الذراع على الطاولة أو المخدة في محاذاة مستوى القلب تقريبًا، وانزع أي ملابس من حوله.

قياس ضغط الدم
الهيئة للغذاء والدواء

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