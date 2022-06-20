"الغذاء والدواء" تحدد الخصائص الواجب توافرها في النظارات الشمسية

وأضافت: لتخفيف التعرض للشمس؛ نرتدي النظارات الشمسية، وتتضمن خصائص النظارات الشمسية المناسبة أن تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية، ويفضل أن يكون الإطار كبيرًا وأن تغطي العدسات العين بشكل كامل، كما أنه ليس من الضروري أن تكون النظارات الشمسية ذات الألوان الغامقة أو الأسعار المرتفعة هي الأكثر حماية.