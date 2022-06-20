"الغذاء والدواء" تحدد الخصائص الواجب توافرها في النظارات الشمسية

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن النظارات الشمسية صممت للوقاية من أشعة الشمس الضارة ومنها الأشعة فوق البنفسجية، موضحة أنه لحماية العين ومنع ضرر هذا الإشعاع؛ ينصح باستخدام النظارات الشمسية.
وقالت الهيئة اليوم: الأشعة فوق البنفسجية هي إشعاع ضوئي يتراوح طوله الموجي بين 400 و100 نانومتر، والشمس هي المصدر الرئيس لهذا الإشعاع، ويزيد التعرض لأشعة الشمس على المدى البعيد من خطورة الإصابة بالماء الأبيض وملتحمة العين وسرطان العين.
وأضافت: لتخفيف التعرض للشمس؛ نرتدي النظارات الشمسية، وتتضمن خصائص النظارات الشمسية المناسبة أن تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية، ويفضل أن يكون الإطار كبيرًا وأن تغطي العدسات العين بشكل كامل، كما أنه ليس من الضروري أن تكون النظارات الشمسية ذات الألوان الغامقة أو الأسعار المرتفعة هي الأكثر حماية.