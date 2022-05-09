"الغذاء والدواء" تحدّد الطرق السليمة علمياً لاختبار مدى جودة العسل

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الطرق التقليدية المنتشرة للتأكّد من جودة العسل، مثل: تجميده في الفريزر، أو اختبار سرعة تقطعه، وغيرها، هي اجتهادات شخصية غير مثبتة وغير مبنية على أساس علمي.
وقالت الهيئة، اليوم: تحدّد جودة العسل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، منها: "الكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال، الذي يعد مؤشراً على حفظ العسل وتخزينه تحت ظروف مناسبة، والكشف عن محتوى السكريات الذي يعد مؤشراً على الغش في العسل، إضافة إلى اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز.
واستعرضت نصائح عند تخزين العسل، منها: تخزينه في عبوات مُحكمة الغلق بدرجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، وتجنب التخزين في العبوات المعدنية حتى لا تتعرض للأكسدة، ومراعاة أن الحرارة المنخفضة أثناء تخزين العسل قد تسهم في تبلوره.