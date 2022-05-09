"الغذاء والدواء" تحدّد الطرق السليمة علمياً لاختبار مدى جودة العسل

وقالت الهيئة، اليوم: تحدّد جودة العسل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، منها: "الكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال، الذي يعد مؤشراً على حفظ العسل وتخزينه تحت ظروف مناسبة، والكشف عن محتوى السكريات الذي يعد مؤشراً على الغش في العسل، إضافة إلى اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز.