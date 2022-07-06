"الغذاء والدواء" تحدّد طرق الاستخدام الصحيح للأجهزة الطبية أثناء تأدية مناسك الحج

وأضافت، أنه يجب تجنب قياس ضغط الدم حينما تكون متوتراً أو غاضباً وأخذ قسط من الراحة قبل القياس، والجلوس على كرسي بشكل صحيح وعدم وضع قدم على أخرى وقت القياس.