"الغذاء والدواء" تحدّد طرق الاستخدام الصحيح للأجهزة الطبية أثناء تأدية مناسك الحج

حدّدت هيئة الغذاء والدواء طريقة استخدام الأجهزة الطبية خلال الحج.
وأفادت الهيئة بأن الاستخدام الصحيح للأجهزة الطبية أثناء تأدية مناسك الحج يضمن القياسات الدقيقة.
ولفتت في إنفوجراف على حسابها بتويتر، إلى أن للقياس الصحيح لضغط الدم يجب تجنب تناول الأطعمة والمشروبات المحتوية على الكافيين لمدة 30 دقيقة قبل القياس.
وأضافت، أنه يجب تجنب قياس ضغط الدم حينما تكون متوتراً أو غاضباً وأخذ قسط من الراحة قبل القياس، والجلوس على كرسي بشكل صحيح وعدم وضع قدم على أخرى وقت القياس.
ولفتت الهيئة إلى أن قياس الأنسولين وسكر الدم بشكل سليم يستدعي حفظ عبوات الأنسولين بالمبرد، والاحتفاظ بالعبوة المراد استخدامها في درجة حرارة الغرفة، وعدم وضعها في الفريزر أو تعريضها لأشعة الشمس أو الحرارة المرتفعة.
ونصحت بغسل الأيدي جيداً بالماء والصابون وتجفيفها بالكامل واستخدام المسحات الطبية.