"الغذاء والدواء" تحدّد عدداً من النصائح للحفاظ على سلامة المياه المعبأة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن تخزين المياه المعبأة بعيداً عن أي مواد سامة أو ضارة يحافظ على سلامتها.

وطالبت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر، بضرورة ألا تطول فترة تخزين المياه المعبأة عن فترة صلاحيتها التي غالبا لا تتجاوز الـ 12 شهراً، لكيلا تتعرّض لأي تغيير في جودتها، وإبعادها عن أيّ مواد سامة أو ضارة.

وحدّدت الهيئة طرق التخزين السليمة المتمثلة في أماكن جيدة التهوية، في درجة حرارة الغرفة وأن تكون خالية من الروائح المميزة، والابتعاد عن مصادر الحرارة العالية، وألا يتم تعريضها لأشعة وحرارة الشمس، وظروف الطقس الأخرى، بجانب مراعاة المحافظة على نظافة البرّادة وصيانتها الدورية عند استخدام عبوات الجالون.