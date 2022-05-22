"الغذاء والدواء" تحذر من الأخطاء الشائعة التي تقلل فترة صلاحية منتجات التجميل

حددت هيئة الغذاء والدواء ما وصفته بأنه بعض الأخطاء الشائعة التي تقلل من فترة صلاحية المنتج التجميلي.
وأفادت الهيئة بأن عدم تنظيف اليدين والأدوات مثل فرش المكياج والإسفنج قبل الاستخدام تتسبب في تلوث المنتج بالبكتيريا، محذرة من خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة المياه إليها لأنها تقلل من فعالية المواد الحافظة بها وتسرع من انتهاء فترة صلاحيتها.
وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر" أن عدم إغلاق المنتج بإحكام بعد الاستخدام مباشرة يعرضه للهواء ويفقد فعاليته ويعرضه للبكتيريا والفطريات.
وحذرت الهيئة من مشاركة المنتجات التجميلية مع الآخرين، مع ضرورة الالتزام بظروف التخزين المدونة على العبوات من قبل الشركة المصنعة.