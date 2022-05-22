"الغذاء والدواء" تحذر من الأخطاء الشائعة التي تقلل فترة صلاحية منتجات التجميل

وأفادت الهيئة بأن عدم تنظيف اليدين والأدوات مثل فرش المكياج والإسفنج قبل الاستخدام تتسبب في تلوث المنتج بالبكتيريا، محذرة من خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة المياه إليها لأنها تقلل من فعالية المواد الحافظة بها وتسرع من انتهاء فترة صلاحيتها.