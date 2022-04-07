"الغذاء والدواء" تُحذِّرُ من تشغيلتين لمنتج "Kinder Surprise Maxi" بسبب احتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج بالتشغيلات المحذِّر منها، كما توصي المستهلكين بتجنُّبِ استهلاك هذا المنتج المُصَنَّعِ في دولة بلجيكا للتشغيلات المحددة، والتخلص مما لديهم منه؛ حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تتابع ما يستجد في هذا الموضوع.