"الغذاء والدواء" تحذر من لعبة مكياج للأطفال تحتوي على مادة "الأنتيمون"

وأوضحت أنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج "Charming Toys Make-up set total beauty compact" على نسبة عالية من مادة الأنتيمون، كما أن المنتج لا يحمل رقم تشغيل أو تاريخ صلاحية أو اسمًا للمصنع، مشيرة إلى أن التعرض لتركيز عالٍ من مادة "الأنتيمون" لمدد طويلة قد يتسبب في أضرار، منها تهيج وتحسس العين والمنطقة المحيطة بها، وتهيج الرئتين.