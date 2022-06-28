"الغذاء والدواء" تحذّر من منتج "مونتالين جامو" العشبي

ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبعها، لافتة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة منصات التسويق الإلكترونية ومنع تسويق المنتج ودخوله للأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.