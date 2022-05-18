"الغذاء والدواء" تدعو إلى التسجيل في مبادرة الرقابة على وسائل نقل الأغذية

وأردفت الهيئة: آليات الانضمام إلى المبادرة تتضمن التأكّد من سلامة وسائل النقل وتلبيتها الاشتراطات الصحية والفنية والتعاميم الصادرة عن الهيئة، وسيتم إشعار المنشأة بالنتيجة النهائية في حال قبول الطلب لتسليم نموذج المطابقة الخاص بوسيلة النقل عبر البريد.