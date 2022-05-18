"الغذاء والدواء" تدعو إلى التسجيل في مبادرة الرقابة على وسائل نقل الأغذية

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشآت إلى التقديم في مبادرة الرقابة على وسائل نقل الأغذية من خلال الرابط: https://surveys.sfda.gov.sa/zs/BABUmz؛ وذلك تسهيلاً لعمليات فحص الوسائل الخاصة بنقل الأغذية عبر منافذ الدخول في مكة المكرّمة خلال موسم الحج.
وقالت الهيئة: وسائل النقل المستهدفة في المبادرة هي جميع وسائل نقل الأغذية والمياه الخاصة بالمنشآت الخاضعة لرقابة "الغذاء والدواء".
وأضافت: سيتم البدء بالتقديم بتاريخ 16 /10/ 1443 هـ، ويستمر حتى 16 /11/ 1443 هـ.
وأردفت الهيئة: آليات الانضمام إلى المبادرة تتضمن التأكّد من سلامة وسائل النقل وتلبيتها الاشتراطات الصحية والفنية والتعاميم الصادرة عن الهيئة، وسيتم إشعار المنشأة بالنتيجة النهائية في حال قبول الطلب لتسليم نموذج المطابقة الخاص بوسيلة النقل عبر البريد.